Landesgartenschau im Jahr 2000 in Memmingen: Blumenpracht, Promis, Programm – woran erinnern sich Leser?

Blütenpracht, Paradiesgarten und Promis

Landesgartenschau in Memmingen vor 25 Jahren: Welche sind Ihre schönsten Erinnerungen?

Über eine Million Besucher erlebte damals in Memmingen prachtvolle Gärten, Promis und Gruppen aus der Region. Welche Momente sind unseren Lesern im Gedächtnis?
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    Die Landesgartenschau im Jahr 2000 in Memmingen. Das Bild entstand bei der Eröffnung im Paradiesgarten mit dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und dem inzwischen verstorbenen Mode-Zar Rudolph Moshammer.
    Die Landesgartenschau im Jahr 2000 in Memmingen. Das Bild entstand bei der Eröffnung im Paradiesgarten mit dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und dem inzwischen verstorbenen Mode-Zar Rudolph Moshammer. Foto: Fred Schöllhorn (Archivbild)

    Von April bis Oktober 2000 wurde eine ehemalige Brachfläche in Memmingen zur Bühne für ein erfolgreiches und farbenprächtiges Spektakel: Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher flanierte zwischen Blumenbeeten, Bauern- und Landschaftsgärten und erlebte ein Programm mit insgesamt etwa 2000 Veranstaltungen, bei denen sich auch Vereine aus der Stadt und aus dem Umland präsentierten.

    Landesgartenschau 2000 in Memmingen: Eröffnung mit Stoiber und Moshammer

    Welche Erlebnisse und Bilder sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Waren Sie bei der Eröffnung mit dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Modezar Rudolph Moshammer dabei? Oder hatte Ihr Verein mit einem Auftritt einen großen Moment bei der LGS 2000?

    Leseraufruf: Teilen Sie Ihre Erinnerungen an die Landesgartenschau vor 25 Jahren

    Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erinnerungen – vielleicht auch Fotos von damals – teilen. Senden Sie uns Ihre Beiträge an redaktion@mm-zeitung. de oder an die Redaktion der Memminger Zeitung, Donaustraße 14 in 87700 Memmingen.

    Die Landesgartenschau im Jahr 2000 in Memmingen wurde auch von Vereinen und Gruppen aus der Stadt und dem Umland mitgestaltet. Bei der Eröffnung musizierte beispielsweise die Stadtkapelle Memmingen.
    Die Landesgartenschau im Jahr 2000 in Memmingen wurde auch von Vereinen und Gruppen aus der Stadt und dem Umland mitgestaltet. Bei der Eröffnung musizierte beispielsweise die Stadtkapelle Memmingen. Foto: Fred Schöllhorn (Archivbild)
