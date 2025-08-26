Landesgartenschau in Memmingen vor 25 Jahren: Welche sind Ihre schönsten Erinnerungen?

Von April bis Oktober 2000 wurde eine ehemalige Brachfläche in Memmingen zur Bühne für ein erfolgreiches und farbenprächtiges Spektakel: Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher flanierte zwischen Blumenbeeten, Bauern- und Landschaftsgärten und erlebte ein Programm mit insgesamt etwa 2000 Veranstaltungen, bei denen sich auch Vereine aus der Stadt und aus dem Umland präsentierten.

Landesgartenschau 2000 in Memmingen: Eröffnung mit Stoiber und Moshammer

Welche Erlebnisse und Bilder sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Waren Sie bei der Eröffnung mit dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Modezar Rudolph Moshammer dabei? Oder hatte Ihr Verein mit einem Auftritt einen großen Moment bei der LGS 2000?

Leseraufruf: Teilen Sie Ihre Erinnerungen an die Landesgartenschau vor 25 Jahren

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erinnerungen – vielleicht auch Fotos von damals – teilen. Senden Sie uns Ihre Beiträge an redaktion@mm-zeitung. de oder an die Redaktion der Memminger Zeitung, Donaustraße 14 in 87700 Memmingen.

Die Landesgartenschau im Jahr 2000 in Memmingen wurde auch von Vereinen und Gruppen aus der Stadt und dem Umland mitgestaltet. Bei der Eröffnung musizierte beispielsweise die Stadtkapelle Memmingen. Foto: Fred Schöllhorn (Archivbild)