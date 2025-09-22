Icon Menü
Das Landestheater Schwaben startet in Memmingen mit einem Fest in die Spielzeit 2025/26.

Landestheater Schwaben startet in die Spielzeit

Ein großes Theaterfest in Memmingen bietet spannende Blicke hinter die Kulissen

Das Landestheater Schwaben meldet sich aus der Sommerpause zurück. Großes Interesse an Führungen, Kostümversteigerung und einem „Prolog“ zur neuen Spielzeit.
Von Uwe Hirt
    Einmal selbst in ein Theaterkostüm schlüpfen durften in Memmingen kleine und große Besucher beim Theaterfest zum Spielzeitauftakt des Landestheaters.
    Weit geöffnet hat das Landestheater Schwaben (LTS) seine Türen zum Start in die neue Spielzeit mit einem Theaterfest für die ganze Familie. Unter dem Spielzeitmotto „Auf der Suche nach dem Glück“ konnten das junge und das erwachsene Publikum tagsüber spannende Blicke hinter die Kulissen werfen und abends beim „Prolog“ auf der großen Bühne erste Szenen aus den kommenden Premieren verfolgen.

