Ein großes Theaterfest in Memmingen bietet spannende Blicke hinter die Kulissen

Weit geöffnet hat das Landestheater Schwaben (LTS) seine Türen zum Start in die neue Spielzeit mit einem Theaterfest für die ganze Familie. Unter dem Spielzeitmotto „Auf der Suche nach dem Glück“ konnten das junge und das erwachsene Publikum tagsüber spannende Blicke hinter die Kulissen werfen und abends beim „Prolog“ auf der großen Bühne erste Szenen aus den kommenden Premieren verfolgen.
Landestheater Schwaben startet in die Spielzeit
