Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Leben als geweihte Jungfrau: 47-Jährige folgt bei Feier in der Basilika Ottobeuren einer Tradition aus dem Urchristentum

Bekenntnis zu Keuschheit und Ehelosigkeit

Leben als geweihte Jungfrau: Wieso eine 47-Jährige in Ottobeuren diesen ungewöhnlichen Schritt macht

In der Ottobeurer Basilika gab es eine Jungfrauenweihe. Wie die seltene Feier ablief und was die Kandidatin zu ihrer Haltung zu Glauben und Enthaltsamkeit sagt.
Von Brigitte Unglert-Meyer
    • |
    • |
    • |
    An der Jungfrauenweihe nahmen unter anderem Bischof Bertram Meier und (weiter von links) Sema Onar, Marion Kuhl und Bürgermeister German Fries teil.
    An der Jungfrauenweihe nahmen unter anderem Bischof Bertram Meier und (weiter von links) Sema Onar, Marion Kuhl und Bürgermeister German Fries teil. Foto: Brigitte Unglert-Meyer

    Eine überaus seltene Feier fand mit einer Jungfrauenweihe in der Basilika Ottobeuren statt. Bischof Dr. Bertram Meier zelebrierte zum Fest Mariä Geburt die besondere Liturgie im Rahmen einer Eucharistiefeier. Die Kandidatin Sema Onar im weißen Kleid, ähnlich einem Hochzeitskleid, war in Begleitung ihrer Kandidatursleiterin und Theologin Marion Kuhl, die sie auch schon durch ihre dreijährige Vorbereitungszeit geführt hatte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden