Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Liedermacher Konstantin Wecker tritt im Memminger Kaminwerk auf

Berühmter Liedermacher zu Gast

Konstantin Wecker in Memmingen: Ein Konzert, das nachhaltig berührt

Beim Konzert des Liedermachers Konstantin Wecker verschmelzen Kunst und politischer Protest. Einige bekannte Werke aber fehlen.
Von Christian Gögler
    • |
    • |
    • |
    Bei seinem Konzert im Memminger Kaminwerk suchte Liedermacher Konstantin Wecker auch die Nähe zum Publikum.
    Bei seinem Konzert im Memminger Kaminwerk suchte Liedermacher Konstantin Wecker auch die Nähe zum Publikum. Foto: Christian Gögler

    Es ist längst durch die Presse gerauscht: Konstantin Wecker wird öffentlich nicht mehr Klavierspielen. Eine unheilbare Nervenerkrankung macht es ihm unmöglich. Mit dieser neuen Realität geht der 78-jährige Liedermacher und Dichter, der mit seinem Instrument wie verwachsen schien, ähnlich offen und schonungslos um wie mit den Ungerechtigkeiten in der Welt. Im ausverkauften Kaminwerk übernimmt nun sein langjähriger Weggefährte Jo Barnikel die Tastenarbeit. Ein Konzert, das lange nachhallt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden