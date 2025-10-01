Konstantin Wecker in Memmingen: Ein Konzert, das nachhaltig berührt

Es ist längst durch die Presse gerauscht: Konstantin Wecker wird öffentlich nicht mehr Klavierspielen. Eine unheilbare Nervenerkrankung macht es ihm unmöglich. Mit dieser neuen Realität geht der 78-jährige Liedermacher und Dichter, der mit seinem Instrument wie verwachsen schien, ähnlich offen und schonungslos um wie mit den Ungerechtigkeiten in der Welt. Im ausverkauften Kaminwerk übernimmt nun sein langjähriger Weggefährte Jo Barnikel die Tastenarbeit. Ein Konzert, das lange nachhallt.

