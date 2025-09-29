Lottogewinner aus dem Unterallgäu gesucht: Wer hat die Super 6-Zahlen richtig getippt?

Bei der SUPER 6-Ziehung vom Samstag, 27. September, erzielte ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Unterallgäu den Hauptgewinn, teilt Lotto Bayern mit. Durch die richtige Vorhersage aller sechs gezogenen Zahlen, darf sich der noch unbekannte Gewinner über den stolzen Betrag von 100.000 Euro freuen. Bundesweit gelang dieses Kunststück am letzten Samstag nur noch einem weiteren Lottospieler.

Der Glückspilz hat seinen Tippschein am Samstag abgegeben

Abgegeben hatte der Spieler am Samstag einen Lotto-Normalschein mit zwölf Feldern, auf dem die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 mit „Ja“ angekreuzt waren. Der noch unbekannte Glückspilz kann seinen Gewinn ab sofort in jeder bayerischen Lotto-Annahmestelle geltend machen. Dafür hat er noch bis Ende des Jahres 2028 Zeit.

Der Jackpot beim Lottospiel 6aus49 wurde vergangenen Samstag übrigens nicht geknackt und steht in Dienstagziehung, 30. September, nun bei rund 20 Millionen Euro (Gewinnklasse 1) und drei Millionen Euro in der Gewinnklasse 2, teilt die Lottogesellschaft mit.

