Love-Scammerin bei Geldübergabe in Memmingen festgenommen

Nach Angaben der Polizei wurde am Mittwoch, 24. September 2025, eine 47-jährige Frau am Bahnhof in Memmingen festgenommen. Sie steht im Verdacht, einen 55-jährigen Mann über eine sogenannte Love-Scamming-Masche um mehrere Hundert Euro betrogen zu haben.

Geplante Geldübergabe führte zur Festnahme in Memmingen

Das Opfer hatte die Frau über eine Anzeige in einer Zeitschrift kennengelernt und über Wochen Kontakt per Messenger gepflegt. Unter dem Vorwand einer finanziellen Notlage überwies der Mann mehrfach Geld. Als eine Bargeldübergabe von 1000 Euro in Memmingen vereinbart wurde, schaltete er die Polizei in München ein.

Die Kriminalpolizei Memmingen wurde von der Dienststelle in München über die geplante Geldübergabe in Memmingen informiert und leitete polizeiliche Maßnahmen ein. Die Beschuldigte erschien selbst am Treffpunkt, um das Geld abzuholen und wurde festgenommen.

Richterin ordnet Untersuchungshaft an

Die Frau wurde noch am Folgetag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen prüft nun, ob die 47-Jährige für weitere Betrugsfälle verantwortlich ist. Personen, die den Verdacht haben, ebenfalls Opfer dieser Betrugsmasche geworden zu sein, wird dringend empfohlen, sich umgehend an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.