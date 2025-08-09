Von Memmingen aus in die Welt Chef von Global Player Magnet-Schultz: „Ich bin ganz klar am liebsten im Allgäu Unternehmer“

Dr. Albert Schultz ist geschäftsführender Gesellschafter des Memminger Unternehmens Magnet-Schultz. Wie funktioniert Heimatverbundenheit bei einem globalen Akteur?