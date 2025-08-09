Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Magnet-Schultz aus Memmingen: Dr. Albert Schultz über Heimatverbundenhei und Standorttreue

Von Memmingen aus in die Welt

Chef von Global Player Magnet-Schultz: „Ich bin ganz klar am liebsten im Allgäu Unternehmer“

Dr. Albert Schultz ist geschäftsführender Gesellschafter des Memminger Unternehmens Magnet-Schultz. Wie funktioniert Heimatverbundenheit bei einem globalen Akteur?
Von Maike Scholz
    • |
    • |
    • |
    Dr. Albert Schultz ist der geschäftsführende Gesellschafter des Memminger Unternehmens Magnet-Schultz.
    Dr. Albert Schultz ist der geschäftsführende Gesellschafter des Memminger Unternehmens Magnet-Schultz. Foto: Ralf Lienert

    „Wir leben gerne im Allgäu und ich bin ganz klar am liebsten hier Unternehmer“, sagt Dr. Albert Schultz. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter des Memminger Unternehmens Magnet-Schultz (MSM).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden