Neuwahlen beim Verein Sprungtuch

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Sprungtuch standen dieses Jahr auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Die Vorsitzende, Sylvia Hausmann, konnte eine positive Jahresbilanz ziehen. Der Verein bietet sechs möblierte Zimmer für Schwangere und Frauen mit kleinen Kindern zum Wohnen an. Die Frauen leben dort in Eigenverantwortung, werden aber in allen Belangen unterstützt. Zur Deckung der laufenden Kosten und Renovierungsarbeiten im Haus dienen Mitgliedsbeiträge, Spenden, Bußgelder und Einnahmen aus dem Flohmarktladen in der Kempter Straße.

