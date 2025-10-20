Herbstwald begeistert junge Naturforscher

Kürzlich lud die LBV-Kreisgruppe Memmingen/Unterallgäu unter der Leitung von Helene Kobel und Lena Heuß zum „Herbstwaldzauber“ in Buxheim ein. Beim kreativen Waldspaziergang durch den Buxheimer Wald erlebten Kinder zwischen sieben und zehn Jahren die Natur mit allen Sinnen. Die Kinder waren vor allem fasziniert von der Vielfalt der Pilze, Moose und Flechten, die sie mit mobilen Mikroskopen ganz genau unter die Lupe nahmen. Dabei staunten sie über die winzigen Strukturen, die sich unter dem Vergrößerungsglas offenbarten. Spielerisch lernten sie beim Waldmemory, wie unterschiedlich Blätter, Rinden und Früchte sein können – und wie viel Spaß es macht, die Natur mit offenen Augen zu erkunden.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!