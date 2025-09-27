Icon Menü
Mit Kleinkindern an Bord: Autofahrerin kracht in Scheune

Nahe Memmingen

Mit Kleinkindern an Bord: Autofahrerin kracht in Scheune

Eine Autofahrerin kommt bei Erkheim von der Fahrbahn ab und verliert die Kontrolle über ihren Wagen. Mit im Auto waren auch ihre kleinen Kinder.
    Unfall im Unterallgäu: Eine Autofahrerin kollidierte mit einer Scheune.
    Unfall im Unterallgäu: Eine Autofahrerin kollidierte mit einer Scheune. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolfoto)

    Polizeieinsatz am Freitagnachmittag im Unterallgäu. Gegen 15 Uhr ist eine Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stadel gekracht. Das berichtet die Polizei.

    Gegen Scheune gekracht: Mutter und Kinder bleiben unverletzt

    Am Auto entstand den Beamten nach Totalschaden, die beiden Kinder (ein und drei Jahre alt) und die 35-Jährige blieben zum Glück augenscheinlich unverletzt, so die Polizei. Sie wurden zur Sicherheit dennoch ins Krankenhaus gebracht.

