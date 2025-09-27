Mit Kleinkindern an Bord: Autofahrerin kracht in Scheune

Polizeieinsatz am Freitagnachmittag im Unterallgäu. Gegen 15 Uhr ist eine Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stadel gekracht. Das berichtet die Polizei.
Gegen Scheune gekracht: Mutter und Kinder bleiben unverletzt
Am Auto entstand den Beamten nach Totalschaden, die beiden Kinder (ein und drei Jahre alt) und die 35-Jährige blieben zum Glück augenscheinlich unverletzt, so die Polizei. Sie wurden zur Sicherheit dennoch ins Krankenhaus gebracht.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden