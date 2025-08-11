Icon Menü
Motorradfahrer fährt auf A7 bei Fellheim durch Rettungsgasse an Polizei vorbei

Das ging nach hinten los

Motorradfahrer fährt bei Stau auf A7 durch Rettungsgasse an Polizei vorbei

Nördlich von Memmingen bildet sich bei einem Stau auf der A7 am Wochenende eine Rettungsgasse. Ein Motorradfahrer fährt hindurch, doch die Polizei erwischt ihn.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Motorradfahrer ist durch die Rettungsgasse auf der A7 bei Fellheim gefahren.
    Ein Motorradfahrer ist durch die Rettungsgasse auf der A7 bei Fellheim gefahren. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der A7 ist ein Motorradfahrer auf Höhe Fellheim durch eine Rettungsgasse gefahren, die Polizei stoppte ihn. Wie die Polizei berichtet, war es am Wochenende auf der A7 immer wieder zu Stau gekommen. Während eines Staus, in dem sich auch eine Streife der Memminger Autobahnpolizei befand, wurde vorschriftsmäßig eine Rettungsgasse gebildet.

    Motorradfahrer fährt auf der A7 bei Fellheim durch die Rettungsgasse – hohes Bußgeld

    Ein Motorradfahrer nutzte die Gasse, um schneller voranzukommen. Doch die Beamten stoppten den 39-Jährigen. Sie unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle und ahndeten den Verstoß.

    Die Rettungsgasse ist ausschließlich Rettungsfahrzeugen vorbehalten, auch wenn immer wieder Motorradfahrer hindurchfahren. Der Motorradfahrer muss nun ein empfindliches Bußgeld zahlen und für einen Monat seinen Führerschein abgeben.

