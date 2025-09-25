50. Schnitthahnenfest zieht Besucher an

Ein voller Erfolg war das 50. Schnitthahnenfest, das kürzlich zahlreiche Besucher nach Maria Steinbach in den festlich geschmückten Stadel lockte. An allen drei Tagen herrschte ausgelassene Stimmung – geprägt von Musik, guter Verpflegung und einem begeisterten Publikum.

Den Auftakt machte am Freitagabend die „Neon Stadl Night“, bei der Party Fever die jungen Gäste mit aktuellen Partyhits zum Tanzen brachte. Unter Schwarzlicht erstrahlte der Feststadel in leuchtenden Neonfarben und sorgte für eine einmalige Atmosphäre und stimmungsvolle Partyzone.

Am Samstag stand das Fest ganz im Zeichen der Blasmusik. Nach dem musikalischen Auftakt durch Brass Express erfolgte die Auslosung der Startreihenfolge für den Blasmusikcup. Der neue Bürgermeister der Gemeinde Legau, Thomas Heinle, übernahm den traditionellen Bieranstich und bewies dabei mit nur einem Schlag Treffsicherheit.

Anschließend traten die vier Kapellen aus Friesenhofen, Hochgreut, Frauenzell und Haslach mit jeweils 45-minütigen Auftritten beim Blasmusikcup an. Sie präsentierten ein abwechslungsreiches Programm aus traditioneller Blasmusik und mitreißenden Stimmungsliedern. Im Anschluss stimmte das Publikum per Stimmzettel über die Platzierungen ab.

Am Ende setzte sich die Musikkapelle Frauenzell durch, die mit ihrem mitreißenden Sound den meisten Besuchern ihre Stimme ablockte. Dicht gefolgt erhielt der Musikverein Haslach den zweiten Platz. Den dritten Platz teilten sich die Trachtenkapelle Friesenhofen und die Musikkapelle Hochgreut. Trotz des Wettbewerbscharakters wurde der Abend von einem starken Gemeinschaftsgefühl getragen. Alle Musiker wurden vom Publikum gefeiert, bevor die Band Brass Express erneut die Bühne betrat und den Abend musikalisch ausklingen ließ.

Der Sonntag begann mit einem zünftigen Frühschoppen, musikalisch gestaltet von der Musikgruppe Siebenschläfer. Die Besucher ließen sich dazu Spezialitäten aus der Stadlküche, wie das beliebte Kesselfleisch, schmecken. Zum Nachmittagskaffee spielte die Jugendkapelle Illerwinkel unter der Leitung von Michael Werner auf und rundete mit einem schwungvollen Auftritt das musikalische Festprogramm ab.

Die Musikkapelle Maria Steinbach zieht ein durchweg positives Fazit: „Es war ein rundum gelungenes Jubiläumsfest – mit viel Musik, guter Stimmung und einem großartigen Publikum.“ Der Verein bedankt sich herzlich bei allen Gästen für ihren Besuch sowie bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Kuchenbäckerinnen und -bäckern, bei der Familie Willburger, bei der Freiwilligen Feuerwehr Maria Steinbach und allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

