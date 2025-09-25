Abgebranntes Dorfgemeinschaftshaus in Zell wird schöner und moderner als zuvor

Der im Jahr 2009 von der Marktgemeinde Bad Grönenbach erworbene Gasthof Adler inmitten von Zell wurde mit viel Eigenleistung der dortigen Vereine saniert, umgebaut und 2014 als Dorfgemeinschaftshaus (DGH) eröffnet. Vermutlich wegen eines technischen Defektes an einem Stromkabel brannte das Vereinsdomizil am 1. April 2024 ab. Große Teile des westlichen Dachbereichs wurden zerstört. Das Löschwasser zog unter anderem die darunterliegenden Holzbalkendecken und -verkleidungen arg in Mitleidenschaft. Wie Bürgermeister Bernhard Kerler auf Anfrage mitteilte, wird die noch laufende Sanierung rund 1,4 Millionen Euro kosten. Die Hälfte davon trägt die Versicherung, die andere Hälfte muss die Marktgemeinde beisteuern.

Was jetzt zusätzlich in Angriff genommen wird

Laut dem Rathauschef werden jetzt allerdings auch Dinge gemacht, die man beim früheren Umbau aus Kostengründen noch nicht in Angriff genommen hatte: Der Austausch des Ölkessels etwa wurde bereits vor dem Brand in Auftrag gegeben. Notwendig geworden sei nun auch die gesamte Erneuerung der Elektrik sowie eine intensive Überprüfung des Brandschutzes, was erhebliche Zeit und Geld gekostet hat. Auch die Holzverkleidungen im Musikheim mussten komplett entfernt und erneuert werden. Aufgrund der massiven Wasserschäden war auch eine aufwendige Sanierung der Holzbalkendecken unumgänglich. Allerdings verzögerte sich der Start der Sanierung, weil die umfangreiche Bautrocknung, mit der zwar sehr schnell begonnen wurde, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hatte.

Dieser international erfolgreiche Verein zieht ein

Während es jetzt im Musikheim bereits an den Endausbau geht, werden auch die Küche und die Gaststube im Erdgeschoss umgestaltet. Neu ist zudem, dass künftig auch die international so erfolgreichen Tauzieher, die jüngst bei der Weltmeisterschaft in Nottingham Vize-Weltmeister wurden, in das Haus einziehen werden. Dann ist das DGH wieder das Vereinsdomizil vom Schützenverein, der Musikkapelle, dem Krieger und Soldatenverein, dem Dorfgemeinschaftshaus-Verein, dem Obst- und Gartenbauverein sowie eventuell der örtlichen Gymnastik- und Krabbelgruppe.

Jetzt wird ein neuer Wirt gesucht

Zuschüsse für die Millionen-Investition gibt es allerdings nicht. Kerler hofft, dass die Bau- und Sanierungsmaßnahmen heuer noch bis zum Jahresende abgeschlossen werden können. Allerdings muss nun noch ein neuer Wirt gefunden werden, da der bisherige Gastronom nicht mehr zur Verfügung steht. Wie der Rathauschef weiter mitteilte, wird durch die Sanierung des DGH der Neubau des Feuerwehrhauses nicht verzögert: „Je nach Planungsfortschritt soll der Baubeginn 2026/27 erfolgen.“