Wie umweltfreundlich sind Politiker aus Memmingen und dem Unterallgäu unterwegs?

Der „Dienstwagen-Check“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat kürzlich ergeben, dass Ministerpräsident Markus Söder den wohl umweltschädlichsten Wagen unter den 238 befragten Politikern fährt. Mit einem CO 2 -Ausstoß, der dreimal so hoch ist, wie der von der EU vorgegebene Grenzwert von 93,6 Gramm je Kilometer, belegt sein Fahrzeug den letzten Platz. Der bewertete Verbrenner sei laut bayerischer Staatskanzlei jedoch nicht der einzige Dienstwagen von Söder. Sein ebenfalls genannter, umweltfreundlicherer Hybrid, sei in dem Bericht der Umwelthilfe vollständig ausgelassen worden.

