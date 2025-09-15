Icon Menü
Nach Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe: Diese Fahrzeuge nutzen der Unterallgäuer Landrat, Memmingens Oberbürgermeister Rothenbacher und Klaus Holetschek.

Dienstwagen-Check

Wie umweltfreundlich sind Politiker aus Memmingen und dem Unterallgäu unterwegs?

Der Dienstwagen von Ministerpräsident Söder schnitt bei einem Check der Deutschen Umwelthilfe am schlechtesten ab. Welche Autos Politiker aus der Region nutzen.
Von Lena Birnbaum
    Die Deutsche Umwelthilfe hat ermittelt, dass Ministerpräsident Markus Söder einen besonders umweltschädlichen Dienstwagen nutzt. Wir haben Politiker aus der Region gefragt, mit welchen Fahrzeugen sie unterwegs sind.
    Die Deutsche Umwelthilfe hat ermittelt, dass Ministerpräsident Markus Söder einen besonders umweltschädlichen Dienstwagen nutzt. Wir haben Politiker aus der Region gefragt, mit welchen Fahrzeugen sie unterwegs sind. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Der „Dienstwagen-Check“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat kürzlich ergeben, dass Ministerpräsident Markus Söder den wohl umweltschädlichsten Wagen unter den 238 befragten Politikern fährt. Mit einem CO2-Ausstoß, der dreimal so hoch ist, wie der von der EU vorgegebene Grenzwert von 93,6 Gramm je Kilometer, belegt sein Fahrzeug den letzten Platz. Der bewertete Verbrenner sei laut bayerischer Staatskanzlei jedoch nicht der einzige Dienstwagen von Söder. Sein ebenfalls genannter, umweltfreundlicherer Hybrid, sei in dem Bericht der Umwelthilfe vollständig ausgelassen worden.

