Was sich hinter der neuen „Kreislerei“ in Memmingerberg verbirgt

In Oberösterreich heißen kleine, traditionelle Feinkostläden Greißlerei. Dieser Begriff stand Pate für die neue „Kreislerei“, die im einstigen Hofladen der ehemaligen Gärtnerei Stetter in Memmingerberg eröffnet hat.
Neues Lebensmittelgeschäft
In Oberösterreich heißen kleine, traditionelle Feinkostläden Greißlerei. Dieser Begriff stand Pate für die neue „Kreislerei“, die im einstigen Hofladen der ehemaligen Gärtnerei Stetter in Memmingerberg eröffnet hat.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden