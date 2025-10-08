Icon Menü
Neue „Kreislerei“ in Memmingerberg: Produkte von Metzgerei Kleiber und GenussArt als SB-Ware

Neues Lebensmittelgeschäft

Was sich hinter der neuen „Kreislerei“ in Memmingerberg verbirgt

Die Metzgerei Kleiber und das Feinkostgeschäft GenussArt stehen für Lebensmittel in hoher Qualität und für gute Beratung. Jetzt probieren sie gemeinsam etwas Neues.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    • |
    • |
    • |
    Feine Lebensmittel unkompliziert einkaufen können Kunden jetzt in der neuen „Kreislerei“ in Memmingerberg. Hinter dem SB-Geschäft mit Hofladencharakter steht ein Memminger Traditionsbetrieb.
    Feine Lebensmittel unkompliziert einkaufen können Kunden jetzt in der neuen „Kreislerei“ in Memmingerberg. Hinter dem SB-Geschäft mit Hofladencharakter steht ein Memminger Traditionsbetrieb. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich

    In Oberösterreich heißen kleine, traditionelle Feinkostläden Greißlerei. Dieser Begriff stand Pate für die neue „Kreislerei“, die im einstigen Hofladen der ehemaligen Gärtnerei Stetter in Memmingerberg eröffnet hat.

