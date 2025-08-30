Dieser bekannte Sternekoch übernimmt die Memminger Weinstube „Zur Eiche“

Nach acht Jahren endet eine Ära: Manfred Kräss, Wirt der beliebten Memminger „Weinstube zur Eiche“, gibt den Schlüssel weiter. Begonnen hatte sie, als er 2017 nach mehr als vier Jahrzehnten im Ausland in seine Heimatstadt zurückkehrte – mit einem klaren Traum für seine weitere Zukunft. Er hatte gute Kontakte zur Gastronomie und zu vielen alten Bekannten, deshalb griff er begeistert zu, als das traditionsreiche Weinlokal zur Pacht stand.

87700 Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weinstube Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traditionslokal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis