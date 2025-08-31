Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Pächterwechsel Weinstube „Zur Eiche“ in Memmingen: Sternekoch Frank Oehler übernimmt Weinlokal

Aus dem TV bekannt

Dieser bekannte Sternekoch übernimmt die Memminger Weinstube „Zur Eiche“

Manfred Kräss gibt den Schlüssel des Traditionslokals nach acht erfolgreichen Jahren weiter. Wer die „Eiche“ übernimmt und welches Konzept der neue Pächter hat.
Von Fritz Pavlon
    • |
    • |
    • |
    Manfred Kräss (rechts) übergibt das alteingesessene Lokal.
    Manfred Kräss (rechts) übergibt das alteingesessene Lokal. Foto: Fritz Pavlon

    Nach acht Jahren endet eine Ära: Manfred Kräss, Wirt der beliebten Memminger „Weinstube zur Eiche“, gibt den Schlüssel weiter. Begonnen hatte sie, als er 2017 nach mehr als vier Jahrzehnten im Ausland in seine Heimatstadt zurückkehrte – mit einem klaren Traum für seine weitere Zukunft. Er hatte gute Kontakte zur Gastronomie und zu vielen alten Bekannten, deshalb griff er begeistert zu, als das traditionsreiche Weinlokal zur Pacht stand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden