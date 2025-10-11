Icon Menü
Parken in Memmingen: Das ändert sich in den Memminger Parkhäusern und Tiefgaragen

Parken in der Innenstadt

Autofahrer aufgepasst: Das ändert sich in den Memminger Parkhäusern und Tiefgaragen

Parken funktioniert in Parkhäusern und Tiefgaragen bald anders. Die Häuser werden nach und nach modernisiert und dafür kurzzeitig geschlossen. Wann es losgeht.
Von Verena Kaulfersch/Redaktion Allgäuer Zeitung
    In Memminger Parkhäusern steht eine Änderung an. Dafür werden diese nacheinander für jeweils rund zwei Wochen geschlossen. Den Auftakt macht die Tiefgarage Neue Schranne.
    In Memminger Parkhäusern steht eine Änderung an. Dafür werden diese nacheinander für jeweils rund zwei Wochen geschlossen. Den Auftakt macht die Tiefgarage Neue Schranne. Foto: Uwe Hirt

    Bei der Parkplatzsuche müssen Autofahrer in Memmingen künftig eine wichtige Änderung beachten: Denn in den öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen gibt es demnächst keine Parkchips mehr. Wie die Stadt mitteilt, führen die Stadtwerke Memmingen und die Siebendächer Baugenossenschaft dort stattdessen „ein modernes Parkierungssystem“ ein, das mithilfe von Kennzeichen-Erkennung funktioniert.

