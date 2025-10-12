Autofahrer aufgepasst: Das ändert sich in den Memminger Parkhäusern und Tiefgaragen

Bei der Parkplatzsuche müssen Autofahrer in Memmingen künftig eine wichtige Änderung beachten: Denn in den öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen gibt es demnächst keine Parkchips mehr. Wie die Stadt mitteilt, führen die Stadtwerke Memmingen und die Siebendächer Baugenossenschaft dort stattdessen „ein modernes Parkierungssystem“ ein, das mithilfe von Kennzeichen-Erkennung funktioniert.
Parken in der Innenstadt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden