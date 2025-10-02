Mit Handy-App: Tochter schickt Mutter Video mit vorgetäuschtem Einbruch - Polizeistreifen rücken aus

Eine 18 Jahre alte Bulgarin hat ihrer Mutter ein täuschend echtes Video geschickt, das einen Einbruch in das Elternhaus in Bad Grönenbach zeigt - als Scherz. Der Spaß führte jedoch zu einem echten Polizeieinsatz.
Kurioser Vorfall in Bad Grönenbach
