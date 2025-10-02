Kurioser Vorfall in Bad Grönenbach Mit Handy-App: Tochter schickt Mutter Video mit vorgetäuschtem Einbruch - Polizeistreifen rücken aus

Eine 18-Jährige schickt ihrer Mutter ein inszeniertes Video eines Einbruchs in das Elternhaus. Der vermeintliche Scherz löst prompt einen Polizeieinsatz aus.