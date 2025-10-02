Icon Menü
Kurioser Polizeieinsatz in Bad Grönenbach: Tochter schickt Mutter Scherz-Video mit vorgetäuschtem Einbruch

Kurioser Vorfall in Bad Grönenbach

Mit Handy-App: Tochter schickt Mutter Video mit vorgetäuschtem Einbruch - Polizeistreifen rücken aus

Eine 18-Jährige schickt ihrer Mutter ein inszeniertes Video eines Einbruchs in das Elternhaus. Der vermeintliche Scherz löst prompt einen Polizeieinsatz aus.
    Eine Tochter hat ihrer Mutter mit einer App und einem Video einen Einbruch in das Elternhaus in Baden Grönenbach vorgegaukelt. (Symbolbild)
    Eine Tochter hat ihrer Mutter mit einer App und einem Video einen Einbruch in das Elternhaus in Baden Grönenbach vorgegaukelt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Fernando Gutierrez-Juarez

    Eine 18 Jahre alte Bulgarin hat ihrer Mutter ein täuschend echtes Video geschickt, das einen Einbruch in das Elternhaus in Bad Grönenbach zeigt - als Scherz. Der Spaß führte jedoch zu einem echten Polizeieinsatz.

