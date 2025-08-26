Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Radfahrer nach Stürzen in Memmingen und Ottobeuren teils schwer verletzt

Stürze

Mehrere Verletzte bei Radunfällen in Memmingen und Ottobeuren

Bei Fahrradunfällen haben sich am Montag zwei Menschen in Memmingen und Ottobeuren teils schwer verletzt. Ein Radfahrer stand unter Alkoholeinfluss.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Ottobeuren und Memmingen sind am Montag zwei Radfahrer gestürzt. Ein Mann zog sich schwere Verletzungen zu.
    In Ottobeuren und Memmingen sind am Montag zwei Radfahrer gestürzt. Ein Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Rietschel

    Bei Fahrradunfällen in Memmingen und bei Ottobeuren haben sich am Montag zwei Männer teils schwer verletzt. Beide waren gestürzt.

    Rennradfahrer bei Ottobeuren schwer verletzt

    Zwischen Ottobeuren und Leupolz hatten Verkehrsteilnehmer gegen 13:42 Uhr einen schwer verletzten Rennradfahrer gefunden. Der Mann lag bewusstlos in einer angrenzenden Wiese. Der 65-jährige Sportler musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann nach seiner Trinkflasche greifen wollte und dabei stürzte. Der 65-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm.

    Betrunkener Jugendlicher stürzt in Memmingen

    Am Montagabend zog sich ein 18-Jähriger bei einem Sturz leicht Verletzungen zu. Der junge Mann war gegen 20:34 Uhr von der Bahnhofstraße in Richtung Augsburger Straße unterwegs und stürzte in der Unterführung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der 18-Jährige trug ebenfalls keinen Helm. Er wird sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden