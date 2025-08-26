Mehrere Verletzte bei Radunfällen in Memmingen und Ottobeuren

Bei Fahrradunfällen in Memmingen und bei Ottobeuren haben sich am Montag zwei Männer teils schwer verletzt. Beide waren gestürzt.

Rennradfahrer bei Ottobeuren schwer verletzt

Zwischen Ottobeuren und Leupolz hatten Verkehrsteilnehmer gegen 13:42 Uhr einen schwer verletzten Rennradfahrer gefunden. Der Mann lag bewusstlos in einer angrenzenden Wiese. Der 65-jährige Sportler musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann nach seiner Trinkflasche greifen wollte und dabei stürzte. Der 65-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm.

Betrunkener Jugendlicher stürzt in Memmingen

Am Montagabend zog sich ein 18-Jähriger bei einem Sturz leicht Verletzungen zu. Der junge Mann war gegen 20:34 Uhr von der Bahnhofstraße in Richtung Augsburger Straße unterwegs und stürzte in der Unterführung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der 18-Jährige trug ebenfalls keinen Helm. Er wird sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.