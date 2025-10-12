Icon Menü
Radfahrer und Spaziergänger im Unterallgäu: Bis zum Bau der neuen Brücke über die Iller bei Buxheim dauert es noch

Bauprojekt im Unterallgäu

Neue Iller-Radbrücke bei Buxheim lässt noch auf sich warten

Planung und Realisierung dauern länger als ursprünglich angenommen. Wann das länderverbindende Bauwerk fertig ist und warum es auch bestimmte Fahrzeuge nutzen dürfen.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Fußgänger und Radfahrer müssen die Iller zwischen Buxheim und Tannheim immer noch auf der alten Brücke überqueren.
    Fußgänger und Radfahrer müssen die Iller zwischen Buxheim und Tannheim immer noch auf der alten Brücke überqueren. Foto: Armin Schmid

    Bei der Realisierung der geplanten Radbrücke über die Iller zwischen Buxheim und Tannheim (Arlach) ist Geduld gefragt. Das berichtete Bürgermeister Wolfgang Schmidt mit Blick darauf, dass die Untersuchungen umfangreicher seien als zunächst angenommen und dass auch vielschichtige Gespräche und Planungsschritte notwendig seien. Eine Fertigstellung im ersten Halbjahr 2026 sei nicht mehr möglich.

