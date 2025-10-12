Neue Iller-Radbrücke bei Buxheim lässt noch auf sich warten

Bei der Realisierung der geplanten Radbrücke über die Iller zwischen Buxheim und Tannheim (Arlach) ist Geduld gefragt. Das berichtete Bürgermeister Wolfgang Schmidt mit Blick darauf, dass die Untersuchungen umfangreicher seien als zunächst angenommen und dass auch vielschichtige Gespräche und Planungsschritte notwendig seien. Eine Fertigstellung im ersten Halbjahr 2026 sei nicht mehr möglich.
Bauprojekt im Unterallgäu
