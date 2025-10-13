Icon Menü
Rätsel in Memmingerberg: Wer steckt hinter der Häkel-Kunst an Bäumen und Laternen

Rätsel in Memmingerberg

Dieser Ort im Unterallgäu treibt es bunt: Memmingerberg wird eingehäkelt

Farbenfrohe Spuren hinterlässt eine unbekannte Person in der Gemeinde Memmingerberg. Das lässt manche Passanten rätseln und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bunte Häkeleien hinterlässt eine unbekannte Person im Ortsbild von Memmingerberg: sehr zur Freude unserer Leserin Monika Honold. Foto: Monika Honold

    Kunterbunt geht es derzeit in Memmingerberg zu – und zwar nicht nur, weil kräftige Herbstfarben Einzug halten: Kreative und farbenfrohe Spuren im Ortsbild hinterlässt dort eine Person mit ihrer Häkelkunst.

    In Memmingerberg tragen die Bäume nun bunte Häkel-Mode

    Über diesen Anblick freut sich unsere Leserin Monika Honold so sehr, dass sie sich an die Redaktion gewandt hat: „Memmingerberg wird eingehäkelt!“, schreibt sie.

    Und weiter: „Jedes Mal, wenn ich durch die Künersberger Straße in Memmingerberg fahre, entlocken mir die eingehäkelten Bäume und die Laterne ein Lächeln – wie schön das aussieht!“

    Gleichzeitig gibt der tägliche Anblick der Memmingerbergerin Rätsel auf. Sie fragt sich: „Wer wohl hinter dieser Kunst steckt?“

