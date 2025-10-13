Dieser Ort im Unterallgäu treibt es bunt: Memmingerberg wird eingehäkelt

Kunterbunt geht es derzeit in Memmingerberg zu – und zwar nicht nur, weil kräftige Herbstfarben Einzug halten: Kreative und farbenfrohe Spuren im Ortsbild hinterlässt dort eine Person mit ihrer Häkelkunst.
In Memmingerberg tragen die Bäume nun bunte Häkel-Mode
Über diesen Anblick freut sich unsere Leserin Monika Honold so sehr, dass sie sich an die Redaktion gewandt hat: „Memmingerberg wird eingehäkelt!“, schreibt sie.
Und weiter: „Jedes Mal, wenn ich durch die Künersberger Straße in Memmingerberg fahre, entlocken mir die eingehäkelten Bäume und die Laterne ein Lächeln – wie schön das aussieht!“
Gleichzeitig gibt der tägliche Anblick der Memmingerbergerin Rätsel auf. Sie fragt sich: „Wer wohl hinter dieser Kunst steckt?“
