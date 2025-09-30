Rechtsanspruch an Grundschulen Ist die Ganztagsbetreuung für alle Erstklässler ab dem kommenden Schuljahr in Memmingen sichergestellt?

Mit dem Schuljahr 2026/2027 müssen Kommunen jedem Erstklässler einen Platz in der Ganztagsbetreuung garantieren. So laufen die Vorbereitungen in Memmingen.