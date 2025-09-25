Icon Menü
Reh springt bei Ottobeuren auf Straße: Rollerfahrer bei Wildunfall verletzt

Ottobeuren

Reh springt auf Straße: Rollerfahrer bei Wildunfall verletzt

Weil er mit einem Reh kollidierte, hat sich am Mittwoch ein Rollerfahrer bei Ottobeuren verletzt. Warum der 59-Jährige Glück im Unglück hatte.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei Ottobeuren ist ein Rollerfahrer mit einem Reh kollidiert. Glücklicherweise ging der Unfall glimpflich aus.
    Bei Ottobeuren ist ein Rollerfahrer mit einem Reh kollidiert. Glücklicherweise ging der Unfall glimpflich aus. Foto: IMAGO Panama Pictures (Symbolbild)

    Bei Ottobeuren ist am Mittwoch ein Rollerfahrer bei einem Wildunfall verletzt worden. Der 59-Jährige war am frühen Morgen mit einem Reh kollidiert.

    Ottobeuren: Rollerfahrer kollidiert mit Reh

    Der Rollerfahrer, war der Polizei zufolge gegen 6.30 Uhr von Ottobeuren in Richtung Wolfertschwenden unterwegs, als plötzlich ein Reh direkt vor den Roller auf die Straße sprang. Der Rollerfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

    Rollerfahrer hat Glück im Unglück

    Der 59-jährige Rollerfahrer hatte Glück im Unglück. Laut Polizei war er zwar nach dem Zusammenprall mit dem Reh gestürzt, doch er erlitt nur leichte Verletzungen. Er wurde im Klinikum Ottobeuren vorsorglich behandelt. Das Reh dagegen wurde bei dem Unfall getötet. Am Roller entstand ein Schaden von knapp 500 Euro.

