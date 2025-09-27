Icon Menü
Reichshainpark in Memmingen ist aus Sicht vieler Memminger abends nicht sicher – was Polizei und Stadt dagegen tun

Wunsch nach mehr Sicherheit

Der Reichshain in Memmingen – ein heikles Pflaster? Wie Stadt und Polizei den Park im Auge haben

Abends sind viele Menschen in dem Park mit einem mulmigen Gefühl unterwegs. Wie das Sicherheitsgefühl verbessert werden soll und wieviele Vorfälle es heuer gab.
Von Verena Kaulfersch
    Um den Reichshainpark in Memmingen machen viele abends lieber einen Bogen. Desöfteren ist zu hören, dass Menschen sich bei Dunkelheit in der Grünanlage nicht sicher fühlen.
    Um den Reichshainpark in Memmingen machen viele abends lieber einen Bogen. Desöfteren ist zu hören, dass Menschen sich bei Dunkelheit in der Grünanlage nicht sicher fühlen. Foto: Uwe Hirt

    Um den Reichshain in Memmingen macht mancher abends lieber einen Bogen. Zwar zeigt sich die Polizei seit einiger Zeit häufiger in der städtischen Grünanlage, um so das Sicherheitsempfinden der Besucherinnen und Besucher dort zu stärken. In Gesprächen und in Rückmeldungen unserer Leser wird aber immer wieder geschildert, dass viele den Park insbesondere bei Dunkelheit meiden oder ihn mit einem mulmigen Gefühl durchqueren und sich Maßnahmen für mehr Sicherheit wünschen.

