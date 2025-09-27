Der Reichshain in Memmingen – ein heikles Pflaster? Wie Stadt und Polizei den Park im Auge haben

Um den Reichshain in Memmingen macht mancher abends lieber einen Bogen. Zwar zeigt sich die Polizei seit einiger Zeit häufiger in der städtischen Grünanlage, um so das Sicherheitsempfinden der Besucherinnen und Besucher dort zu stärken. In Gesprächen und in Rückmeldungen unserer Leser wird aber immer wieder geschildert, dass viele den Park insbesondere bei Dunkelheit meiden oder ihn mit einem mulmigen Gefühl durchqueren und sich Maßnahmen für mehr Sicherheit wünschen.
Wunsch nach mehr Sicherheit
