Reisender will mit verbotenem Messer im Gepäck vom Memminger Flughafen abfliegen

Viel zu tun hatte die Grenzpolizei und die Security am Flughafen Memmingen am Wochenende. So meldeten am Sonntag Sicherheitsmitarbeiter des Allgäu Airports ein verbotenes Butterflymesser im Rucksack eines 37-jährigen Fluggastes, so die Polizei in einer Mitteilung.

Mit Butterflymesser am Flughafen Memmingen - Strafverfahren

Beamte der Grenzpolizei leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Luftsicherheitsgesetz ein. Dennoch durfte der Mann abfliegen, nachdem er eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe hinterlegt hatte, so die Polizei. Ebenfalls am Sonntag ertappten Grenzbeamte einen 24-jährigen Mann, der am Spielplatz des Flughafens Memmingen einen Joint rauchte. Ihn erwartet eine Geldstrafe.

Ausreise-Kontrolle: Männer und Frauen zu lange in Deutschland

Bei insgesamt drei Männern und Frauen stellten Grenzpolizisten am Allgäu Airport zudem fest, dass sie sich unerlaubt in Deutschland aufgehalten hatten. Alle drei hatten laut Polizei die erlaubte Aufenthaltsdauer überschritten. Sie durften nach „Einleitung der entsprechenden Strafverfahren und der Hinterlegung von Sicherheitsleistungen“ ihre geplanten Flüge antreten, teilt die Polizei mit.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de