Flughafen Memmingen zur Hauptsaison: Reportage aus dem Wartebereich – das erzählen Urlauber

Besuch am Allgäu Airport

Zwischen Fernweh und Heimkehr: Diese Geschichten haben Urlauber am Flughafen Memmingen im Gepäck

Am Allgäu Airport ist weiterhin viel los. Was haben Rückkehrer im Ausland erlebt – und was erhoffen sich Passagiere von ihrem Urlaub? Ein Besuch im Wartebereich.
Von Fritz Pavlon
    Viele Urlauber kommen zurück, weitere verreisen erst jetzt: Wir haben uns am Flughafen Memmingen umgehört.
    Viele Urlauber kommen zurück, weitere verreisen erst jetzt: Wir haben uns am Flughafen Memmingen umgehört. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    In der Abflughalle des Airports Memmingen herrscht reges Treiben. Fluggäste rollen hastig ihre Koffer vom und zum Abfertigungsschalter hin und her, einige steuern die lange Schlange der Gepäckkontrolle an. Überall tönt Stimmengewirr, auf den Anzeigetafeln blinken die vielen Reiseziele, die man von hier aus erreichen kann: Pristina, Zadar, Palma de Mallorca, London, Málaga und einige mehr.

