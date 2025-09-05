Zwischen Fernweh und Heimkehr: Diese Geschichten haben Urlauber am Flughafen Memmingen im Gepäck

In der Abflughalle des Airports Memmingen herrscht reges Treiben. Fluggäste rollen hastig ihre Koffer vom und zum Abfertigungsschalter hin und her, einige steuern die lange Schlange der Gepäckkontrolle an. Überall tönt Stimmengewirr, auf den Anzeigetafeln blinken die vielen Reiseziele, die man von hier aus erreichen kann: Pristina, Zadar, Palma de Mallorca, London, Málaga und einige mehr.
Besuch am Allgäu Airport
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden