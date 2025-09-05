Besuch am Allgäu Airport Zwischen Fernweh und Heimkehr: Diese Geschichten haben Urlauber am Flughafen Memmingen im Gepäck

Am Allgäu Airport ist weiterhin viel los. Was haben Rückkehrer im Ausland erlebt – und was erhoffen sich Passagiere von ihrem Urlaub? Ein Besuch im Wartebereich.