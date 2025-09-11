Icon Menü
Rettungsdienst im Unterallgäu:

Gute Nachrichten

Das ändert sich beim Rettungsdienst im Unterallgäu

Neben längeren Betriebszeiten in Ottobeuren gibt es unter anderem einen neuen Stellplatz mit Fahrzeug in Boos. Was das konkret bedeutet.
    In der Gemeinde Boos entsteht ein neuer Rettungswagen-Stellplatz der Memminger Johanniter.
    In der Gemeinde Boos entsteht ein neuer Rettungswagen-Stellplatz der Memminger Johanniter. Foto: Johanniter Unfall-Hilfe (Symbolbild)

    Den Rettungsdienst in der Region weiter verbessern: Das ist das Ziel des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF). Dieser setzt aktuell Empfehlungen aus dem sogenannten Trust-IV-Gutachten des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement der LMU München um, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Das Innenministerium hatte dieses erstellen lassen.

