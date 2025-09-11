Das ändert sich beim Rettungsdienst im Unterallgäu

Den Rettungsdienst in der Region weiter verbessern: Das ist das Ziel des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF). Dieser setzt aktuell Empfehlungen aus dem sogenannten Trust-IV-Gutachten des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement der LMU München um, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Das Innenministerium hatte dieses erstellen lassen.

