Roman Reinelt hat von der Fußball-Bundesliga geträumt. Jetzt spielt er in der Oberliga – und ist glücklich.

Fünfte Liga statt Bundesliga

Exklusives Interview: Früher FC Bayern, heute FV Ravensburg – na und?

Der 22-jährige Roman Reinelt hat von einer Karriere in der Fußball-Bundesliga geträumt. Doch dann kam alles anders. Nun spricht er schonungslos offen über eine schwierige Phase in seinem Leben – aus der er gereift herausgeht.
Von Manfred Jörg
    Der 22-jährige Roman Reinelt hat von einer Karriere in der Fußball-Bundesliga geträumt. Doch dann kam alles anders. Nun spricht er schonungslos offen über eine schwierige Phase in seinem Leben – aus der er gereift herausgeht. Foto: Elisabeth Reinelt

    Sein Ziel war die Fußball-Bundesliga. Jetzt spielt der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler (U15 und U16) Roman Reinelt in der Fünften Liga, beim baden-württembergischen Oberligisten FV Ravensburg. Im exklusiven Interview mit unserer Redaktion reflektiert der 22-Jährige die vergangenen Jahre und spricht über seine Ziele – und was seiner Ansicht nach wirklich wichtig ist im Leben.

