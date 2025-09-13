Schreck auf der Autobahn: Junge Autofahrerin kollidiert wegen Tier mit Leitplanken

Auf der A7 mussten am Freitagabend zwei Fahrstreifen wegen eines Wildunfalls gesperrt werden. Eine junge Autofahrerin war gegen beide Leitplanken gekracht und hatte die Autobahn blockiert.

Tier löst Unfall auf A7 aus

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel Astra auf der A7 in nördlicher Richtung, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn überquerte. Laut Polizeiangaben erschrak die Fahrerin so sehr, dass sie das Lenkrad verriss, woraufhin das Auto ins Schleudern geriet und zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die rechte Schutzplanke prallte.

Der Opel kam schließlich stark beschädigt quer zwischen beiden Fahrstreifen zum Stehen. Die 19-Jährige blieb der Polizei zufolge glücklicherweise unverletzt, ihr Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden.

Zwei Fahrstreifen wegen Unfallauto gesperrt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Beide Fahrstreifen mussten bis zur Bergung des Autos für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen geleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 6600 Euro.

