Schüler drehen einen Film über eine Zeitreise in Memmingen: Nun ist das Ergebnis bald im Cineplex-Kino zu sehen

Schulprojekt kommt ins Cineplex

Memminger Jugendliche vor und hinter der Kamera – und bald auf der großen Leinwand

Schüler drehen einen Film über eine fiktive Zeitreise in Memmingen. Was den „Kinostars“ in den Jahren 1525 und 2043 widerfährt, ist bald im Cineplex zu sehen.
Von Dominik Prähofer
    • |
    • |
    • |
    Theresa Lorenz, „Die Hüterin der Magischen Stühle", wird in dieser Szene aus dem Jahr 1943 von Offizieren der Nationalsozialisten verhaftet.
    Theresa Lorenz, „Die Hüterin der Magischen Stühle", wird in dieser Szene aus dem Jahr 1943 von Offizieren der Nationalsozialisten verhaftet. Foto: Thomas Pfaus

    Anna Wagner hat sichtlich Freude daran, über dieses besondere Schulprojekt zu sprechen. Die 13-jährige Schülerin des Memminger Vöhlin-Gymnasiums hat gerade zusammen mit einigen anderen geladenen Gästen einen Saal des Memminger Cineplex-Kinos verlassen. Dort feierte der Film „Der Magische Drehstuhl“ seine Premiere. In dem Film geht es um eine fiktive Zeitreise durch Memmingen.

