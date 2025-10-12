Memminger Jugendliche vor und hinter der Kamera – und bald auf der großen Leinwand

Anna Wagner hat sichtlich Freude daran, über dieses besondere Schulprojekt zu sprechen. Die 13-jährige Schülerin des Memminger Vöhlin-Gymnasiums hat gerade zusammen mit einigen anderen geladenen Gästen einen Saal des Memminger Cineplex-Kinos verlassen. Dort feierte der Film „Der Magische Drehstuhl“ seine Premiere. In dem Film geht es um eine fiktive Zeitreise durch Memmingen.
Schulprojekt kommt ins Cineplex
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden