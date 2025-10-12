Schulprojekt kommt ins Cineplex Memminger Jugendliche vor und hinter der Kamera – und bald auf der großen Leinwand

Schüler drehen einen Film über eine fiktive Zeitreise in Memmingen. Was den „Kinostars“ in den Jahren 1525 und 2043 widerfährt, ist bald im Cineplex zu sehen.