Schulen und Kindertagesstätten in Memmingen werden in den Ferien saniert und umgebaut

Arbeiten während andere Urlaub machen

An den Memminger Schulen und Kitas haben jetzt die Handwerker das Sagen

In den Sommerferien gibt es an vielen Schulen und Kindergärten immer eine Menge zu tun. Was in diesem Jahr in Memmingen alles saniert und neu gemacht wird.
Von Volker Geyer
    Die Generalsanierung der Edith-Stein-Schule in Memmingen steht kurz vor dem Abschluss.
    Die Generalsanierung der Edith-Stein-Schule in Memmingen steht kurz vor dem Abschluss. Foto: Uwe Hirt

    Während Schüler und Lehrer ihre wohlverdienten Sommerferien am Strand oder in den Bergen genießen, müssen andere in den Memminger Schulen schwitzen. Denn dort haben gerade die Handwerker das Sagen. Und es gibt alle Hände voll zu tun, wie das städtische Bauamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Aber nicht nur in den hiesigen Schulen wird fleißig saniert, erweitert und umgebaut – auch in den Kindertagesstätten geht den Handwerkern in den Ferien die Arbeit nicht aus.

