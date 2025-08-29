An den Memminger Schulen und Kitas haben jetzt die Handwerker das Sagen

Während Schüler und Lehrer ihre wohlverdienten Sommerferien am Strand oder in den Bergen genießen, müssen andere in den Memminger Schulen schwitzen. Denn dort haben gerade die Handwerker das Sagen. Und es gibt alle Hände voll zu tun, wie das städtische Bauamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Aber nicht nur in den hiesigen Schulen wird fleißig saniert, erweitert und umgebaut – auch in den Kindertagesstätten geht den Handwerkern in den Ferien die Arbeit nicht aus.
Arbeiten während andere Urlaub machen
