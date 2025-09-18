Kurios: Schwäne in Memmingen mit Polizeischutz unterwegs

Unser Leser Roland Schraut war auf dem Gelände der Landesgartenschau in Memmingen unterwegs, als ihm auf dem Heimweg eine Schwanenfamilie auffiel. Diese war gerade dabei, einen Ausflug in Richtung Luginsland zu machen. Damit die Tiere nicht in Gefahr gerieten und kein Verkehrschaos auslösten, rief er kurzerhand die Polizei um Hilfe. Die Beamten schafften es, die Tiere zusammenzutreiben sowie sicher und heil über die Straße zu bringen. kf/Foto: Roland Schraut
Die Polizei, dein Freund und Helfer
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden