Schwanenfamilie spaziert durch Memmingen und sorgt für einen kuriosen Polizei-Einsatz

Die Polizei, dein Freund und Helfer

Kurios: Schwäne in Memmingen mit Polizeischutz unterwegs

Eine Schwanenfamilie spaziert mitten durch die Stadt Memmingen. Für sicheres Geleit sorgen Beamte der Polizei Memmingen.
    Die Polizei, dein Freund und Helfer: Dieses Motto gilt auch für die gefiederten „Mitbürger“. Foto: Roland Schraut

    Unser Leser Roland Schraut war auf dem Gelände der Landesgartenschau in Memmingen unterwegs, als ihm auf dem Heimweg eine Schwanenfamilie auffiel. Diese war gerade dabei, einen Ausflug in Richtung Luginsland zu machen. Damit die Tiere nicht in Gefahr gerieten und kein Verkehrschaos auslösten, rief er kurzerhand die Polizei um Hilfe. Die Beamten schafften es, die Tiere zusammenzutreiben sowie sicher und heil über die Straße zu bringen. kf/Foto: Roland Schraut

    Im Gänsemarsch ging‘s beim Kuhberg über die Straße. Foto: Roland Schraut
