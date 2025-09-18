Kurios: Schwäne in Memmingen mit Polizeischutz unterwegs

Unser Leser Roland Schraut war auf dem Gelände der Landesgartenschau in Memmingen unterwegs, als ihm auf dem Heimweg eine Schwanenfamilie auffiel. Diese war gerade dabei, einen Ausflug in Richtung Luginsland zu machen. Damit die Tiere nicht in Gefahr gerieten und kein Verkehrschaos auslösten, rief er kurzerhand die Polizei um Hilfe. Die Beamten schafften es, die Tiere zusammenzutreiben sowie sicher und heil über die Straße zu bringen. kf/Foto: Roland Schraut

Icon vergrößern Im Gänsemarsch ging‘s beim Kuhberg über die Straße. Foto: Roland Schraut Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Gänsemarsch ging‘s beim Kuhberg über die Straße. Foto: Roland Schraut