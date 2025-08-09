Nachtleben im Allgäu „Lange nicht getraut, das zu veröffentlichen“ – Beliebter Club bei Memmingen muss wohl schließen

Ob Techno, Metal oder Goa: Der Schwarze Adler nahe Memmingen ist ein Mekka für Musik-Fans abseits des Mainstreams. Doch nun geht wohl bald eine Ära zu Ende.