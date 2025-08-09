Icon Menü
Schwarzer Adler in Egelsee steht vor dem Aus – darum muss der beliebte Nachtclub schließen

Nachtleben im Allgäu

„Lange nicht getraut, das zu veröffentlichen“ – Beliebter Club bei Memmingen muss wohl schließen

Ob Techno, Metal oder Goa: Der Schwarze Adler nahe Memmingen ist ein Mekka für Musik-Fans abseits des Mainstreams. Doch nun geht wohl bald eine Ära zu Ende.
Von Kevin Bury
    Vor allem bei Fans von Hardcore-Musik beliebt: der Schwarze Adler in Tannheim-Egelsee. Doch nun droht dem Nachtclub bei Memmingen das Aus.
    Vor allem bei Fans von Hardcore-Musik beliebt: der Schwarze Adler in Tannheim-Egelsee. Doch nun droht dem Nachtclub bei Memmingen das Aus. Foto: Kevin Bury

    Der „Schwarze Adler“ bei Memmingen ist seit Jahren die Anlaufstelle für junge Menschen, die die Nacht durchfeiern wollen – und auf Musik abseits des Mainstreams stehen. Etwas unscheinbar steht das in die Jahre gekommene Gebäude in Egelsee, einem Ortsteil von Tannheim nahe Memmingen. Doch an den Wochenenden erwachte das Lokal regelmäßig zum Leben und zog Publikum aus der ganzen Region an.

