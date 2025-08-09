„Lange nicht getraut, das zu veröffentlichen“ – Beliebter Club bei Memmingen muss wohl schließen

Der „Schwarze Adler“ bei Memmingen ist seit Jahren die Anlaufstelle für junge Menschen, die die Nacht durchfeiern wollen – und auf Musik abseits des Mainstreams stehen. Etwas unscheinbar steht das in die Jahre gekommene Gebäude in Egelsee, einem Ortsteil von Tannheim nahe Memmingen. Doch an den Wochenenden erwachte das Lokal regelmäßig zum Leben und zog Publikum aus der ganzen Region an.
Nachtleben im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden