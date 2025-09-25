Kirche ehrt langjährige Sänger

Kürzlich wurden beim Festgottesdienst zum Schutzengelbruderschaftsfestes mehrere Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Boos für ihr langjähriges Engagement für die Kirchenmusik geehrt. Pfarrer P. George Valiyamangalam überreichte zusammen mit Vorsitzendem Alexander Sommer Urkunden vom Amt für Kirchenmusik und Blumen. Pater George sagte, dass bei den Jubilaren eine Vielzahl an Stunden für die Proben und Aufführungen zu verzeichnen sei. Die Kirchenmusik ist aber nicht nur Musik, sondern auch Lobpreis und ein Zeugnis des Glaubens, ein Beispiel, um Andere zu ermutigen. Die Geehrten sind Edeltraud Baumberger (50 Jahre), Hans Herb (25 Jahre), Brigitte Rieder (30 Jahre), Martha Weiß (50 Jahre) und Christa Boxler (30 Jahre).

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!