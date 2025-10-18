Icon Menü
So ist die finanzielle Lage des Seniorenheims Bürgerstift in Memmingen. Altenheim strebt wieder Gewinn an.

„Aushängeschild für Memmingen“

So will das Memminger Bürgerstift wieder schwarze Zahlen schreiben

Nach verlustreichen Jahren strebt das Seniorenheim in Memmingen eine positive Bilanz an. Rathauschef: „Qualität und wirtschaftlicher Erfolg gehen Hand in Hand.“
Von Volker Geyer
    Wie ist es um die Finanzen des Memminger Bürgerstifts bestellt? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des städtischen Finanzausschusses.
    Wie ist es um die Finanzen des Memminger Bürgerstifts bestellt? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des städtischen Finanzausschusses. Foto: Andreas Berger (Archivbild)

    Beim Stichwort „Pflege“ denken viele zunächst an negative Schlagzeilen: Da ist regelmäßig von Pflegenotstand, Fachkräftemangel, steigenden Kosten oder gar von Missständen in Seniorenheimen zu lesen. Aber es gibt auch gute Nachrichten – wie das Beispiel des Memminger Bürgerstifts zeigt. Dort hat sich angesichts einer qualitativ hochwertigen Pflege auch die finanzielle Situation verbessert. Das betonten in der jüngsten Sitzung des Memminger Finanzausschusses neben Kämmerer Markus Weiß auch mehrere Stadträte sowie Oberbürgermeister Jan Rothenbacher: „Qualität und wirtschaftlicher Erfolg gehen hier Hand in Hand.“

