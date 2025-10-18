So will das Memminger Bürgerstift wieder schwarze Zahlen schreiben

Beim Stichwort „Pflege“ denken viele zunächst an negative Schlagzeilen: Da ist regelmäßig von Pflegenotstand, Fachkräftemangel, steigenden Kosten oder gar von Missständen in Seniorenheimen zu lesen. Aber es gibt auch gute Nachrichten – wie das Beispiel des Memminger Bürgerstifts zeigt. Dort hat sich angesichts einer qualitativ hochwertigen Pflege auch die finanzielle Situation verbessert. Das betonten in der jüngsten Sitzung des Memminger Finanzausschusses neben Kämmerer Markus Weiß auch mehrere Stadträte sowie Oberbürgermeister Jan Rothenbacher: „Qualität und wirtschaftlicher Erfolg gehen hier Hand in Hand.“

