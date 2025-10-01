15 Schub in die Vollen, 15 auf Abräumen

Auf der Hebelkegelbahn trugen die Hobbykegler des Post-SV Memmingen ihre diesjährige Vereinsmeisterschaft aus. Vier Damen und vier Herren sorgten dabei für spannende Wettkämpfe. Gespielt wurden jeweils 15 Schub in die Vollen und 15 Schub auf Abräumen. Bei den Herren sicherte sich Herwig Olbrich mit 98 Holz den Titel vor Hans-Peter Groll, Wilfried Lenz und Reiner Schneider. Bei den Damen setzte sich Silvia Groll mit 97 Holz durch. Sie verwies Gundi Raschel, Christina Olbrich und Elisabeth Pechter auf die weiteren Plätze. Die neuen Vereinsmeister erhielten vom Verein Pokale als Auszeichnung. (Florian Groll)

