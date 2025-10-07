Theatersaal strahlt in frischem Glanz

Dank einer großzügigen Spende der Theatergruppe „Die Gaukler – Theaterfreunde Buxheim“ konnte der Bühnenboden im Theatersaal durch die Firma Wunder grundlegend erneuert werden. Die Theatergruppe, die dort regelmäßig ihre Produktionen aufführt, freut sich über die neue Spielfläche – pünktlich zur heißen Phase ihrer nächsten Inszenierung. Der nun aufgefrischte, in die Jahre gekommene Bühnenboden, wurde an Schulleiter Oliver Bernhardt „übergeben“. Der neue Glanz kommt genau zur richtigen Zeit: Am 1. November feiern Die Gaukler mit dem zeitlosen Klassiker „Der Zauberer von Oz“ ihre neue Premiere. Das Publikum darf sich auf eine fantasievolle, farbenfrohe Inszenierung freuen, mit liebevoll gestaltetem Bühnenbild und Kostümen sowie einem Ensemble, das in der Vergangenheit regelmäßig Erfolge feierte. Vorhang auf also für eine runderneuerte Bühne und eine Reise ins märchenhafte Oz.

