Zahlreiche Gäste aus Politik, Vereinen und der Bürgerschaft nahmen an der Einweihung der neuen Sporthalle in Lautrach teil. Der Tag begann mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche, dem sich ein Festzug mit der Musikkapelle Lautrach, neun Fahnenabordnungen und vielen Ehrengästen anschloss. Vor Ort segnete Pfarrer Plathottam die neue Halle, bevor 1. Vorsitzender Alexander Heintze die Gäste begrüßte.

Zu den geladenen Ehrengästen zählten unter anderem Landrat Alex Eder, Lautrachs Bürgermeister Reinhard Dorn, Kronburgs 2. Bürgermeister Roland Kramer sowie Gemeinderäte beider Gemeinden. Auch Architekt Dieter Brüggemann mit Ehefrau, Vertreter umliegender Sportvereine, Nachbarn und Funktionäre des BLSV, darunter Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth und Sportstättenbaureferent Bernd Wassermann, waren anwesend.

In seiner Rede betonte Heintze die zentrale Rolle der Halle für das Vereinsleben: Sie sei ein Ort für Sport, Gemeinschaft, Entwicklung und Werte wie Fairness und Zusammenhalt. Auch Landrat Eder und Bürgermeister Dorn richteten Grußworte an die Gäste. Dorn dankte dem Planungsteam und hob das harmonische Miteinander zwischen Verein und Gemeinde hervor. Architekt Brüggemann schilderte den Projektverlauf – von der ersten Planung bis zur Bauphase – und erzählte unterhaltsame Anekdoten von der Baustelle. Er lobte die gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. BLSV-Kreisvorsitzender Adelwarth hob die konstruktive Zusammenarbeit im Bereich des Sportstättenbaus hervor.

Bilder zur Baugeschichte sowie Präsentationen der Sportabteilungen an Stellwänden informierten die Gäste über das Projekt und den Verein. Kinder konnten sich in den Gymnastikräumen austoben. Führungen durch die Halle gewährten Einblicke in Technik und Ausstattung. Für das leibliche Wohl sorgte das Gasthaus Rössle. Kaffee und Kuchen wurden von den Übungsleitern der Turnabteilung angeboten. Die Musikkapelle Lautrach begleitete die Feier musikalisch.

Die Rückmeldungen der Besucher waren durchweg positiv – besonders hervorgehoben wurden die moderne Ausstattung und die freundliche Gestaltung der neuen Sportstätte. In seinem Schlusswort wünschte Alexander Heintze allen Sportlerinnen und Sportlern viele erfolgreiche, freudige und unfallfreie Stunden in ihrer neuen sportlichen Heimat.

Ein herzlicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben – darunter der Musikkapelle Lautrach, Pfarrer Plathottam und seinem Team, den Fahnenabordnungen, der Feuerwehr Lautrach sowie allen Engagierten aus dem Verein.

Icon vergrößern Architekt Dieter Brüggemann und 1. Vorsitzender Alexander Heintze sprachen Grußworte. Foto: Brüchle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Architekt Dieter Brüggemann und 1. Vorsitzender Alexander Heintze sprachen Grußworte. Foto: Brüchle

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!