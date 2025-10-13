Warum fährt die Linie 2 bald nicht mehr zum Flughafen Memmingen?

Bei der Memminger Stadtbuslinie 2 wird es eine große Veränderung geben – und zwar schon in diesem Jahr zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Ab diesem Tag fährt der Bus nicht mehr vom Memminger Bahnhof über Memmingerberg zum Allgäu Airport, sondern über das Gewerbegebiet Nord nach Steinheim und wieder zurück. Das haben die Mitglieder des städtischen Verkehrsausschusses jetzt einstimmig beschlossen.
Mit dem Bus zum Allgäu Airport
