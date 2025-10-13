Icon Menü
Stadtverkehr Memmingen: Buslinie 2 fährt nicht mehr zum Flughafen Memmingen, sondern ins Gewerbegebiet Nord

Mit dem Bus zum Allgäu Airport

Warum fährt die Linie 2 bald nicht mehr zum Flughafen Memmingen?

Die Stadt ordnet den Busverkehr neu. Das hat Auswirkungen auf die Fahrten zum Airport. Zudem werden das Gewerbegebiet Nord und Steinheim besser angebunden.
Von Volker Geyer
    Das Memminger Gewerbegebiet Nord (Foto) sowie der Stadtteil Steinheim sollen künftig von der Buslinie 2 angefahren werden.
    Das Memminger Gewerbegebiet Nord (Foto) sowie der Stadtteil Steinheim sollen künftig von der Buslinie 2 angefahren werden. Foto: Thomas Weigert

    Bei der Memminger Stadtbuslinie 2 wird es eine große Veränderung geben – und zwar schon in diesem Jahr zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Ab diesem Tag fährt der Bus nicht mehr vom Memminger Bahnhof über Memmingerberg zum Allgäu Airport, sondern über das Gewerbegebiet Nord nach Steinheim und wieder zurück. Das haben die Mitglieder des städtischen Verkehrsausschusses jetzt einstimmig beschlossen.

