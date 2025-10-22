„Man kann hier von einigen Jahren ausgehen“: Bau von Umfahrung bei Memmingen wird sich wohl deutlich verzögern

Der Bau der Umgehungsstraße für den Memminger Ortsteil Steinheim wird sich wohl deutlich verzögern. Aktuell befindet sich die Stadt in Verhandlungen mit den Besitzern der dafür notwendigen Grundstücke im Westen des Ortes. In diesem Bereich soll die neue Trasse einmal verlaufen, die dann anstelle der Heimertinger Straße zur Staatsstraße wird. „Es gibt sehr konstruktive Gespräche mit den Grundstückseigentümern, wobei die Verhandlungen freilich komplex sind und Zeit in Anspruch nehmen“, teilt die Memminger Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. Und eine zeitnahe Einigung mit allen relevanten Gesprächspartnern ist offenbar nicht in Sicht. „Man kann hier von einigen Jahren ausgehen“, teilt die Pressestelle der Stadt hierzu mit.
Straßenprojekt bei Memmingen
