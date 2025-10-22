Icon Menü
Straßenprojekt bei Memmingen: Bau von Ortsumfahrung für Steinheim verzögert sich. Verhandlung über Grundstücke der Grund.

Straßenprojekt bei Memmingen

„Man kann hier von einigen Jahren ausgehen“: Bau von Umfahrung bei Memmingen wird sich wohl deutlich verzögern

Die geplante Umgehungsstraße für den Memminger Ortsteil Steinheim könnte sich noch länger hinziehen. Das ist der Grund.
Von Johannes Schlecker
    • |
    • |
    • |
    Bis zu 14.000 Fahrzeuge rollen täglich durch den Memminger Ortsteil Steinheim. Eine Ortsumfahrung soll die Anwohner entlasten. Doch wann sie gebaut, wird steht weiterhin nicht fest.
    Bis zu 14.000 Fahrzeuge rollen täglich durch den Memminger Ortsteil Steinheim. Eine Ortsumfahrung soll die Anwohner entlasten. Doch wann sie gebaut, wird steht weiterhin nicht fest. Foto: Uwe Hirt (Archivbild)

    Der Bau der Umgehungsstraße für den Memminger Ortsteil Steinheim wird sich wohl deutlich verzögern. Aktuell befindet sich die Stadt in Verhandlungen mit den Besitzern der dafür notwendigen Grundstücke im Westen des Ortes. In diesem Bereich soll die neue Trasse einmal verlaufen, die dann anstelle der Heimertinger Straße zur Staatsstraße wird. „Es gibt sehr konstruktive Gespräche mit den Grundstückseigentümern, wobei die Verhandlungen freilich komplex sind und Zeit in Anspruch nehmen“, teilt die Memminger Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. Und eine zeitnahe Einigung mit allen relevanten Gesprächspartnern ist offenbar nicht in Sicht. „Man kann hier von einigen Jahren ausgehen“, teilt die Pressestelle der Stadt hierzu mit.

