Die Ortsdurchfahrt von Fellheim im Unterallgäu ist für längere Zeit gesperrt

Mit dem Ausbau und der Neugestaltung der nördlichen Ortsdurchfahrt im Bereich der Ulmer Straße (Staatsstraße 2031) in Fellheim ist eine wichtige Verkehrsachse ab sofort und auch für längere Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2026 andauern.

Warum sich der Baubeginn verzögert hat

Durch die Bauferien und den Starkregen der vergangenen Woche hat sich der Beginn der Bauarbeiten laut Bürgermeister Reinhard Schaupp um rund eine Woche verschoben. Derzeit wird der Straßenbelag im Bereich des ersten Bauabschnitts abgetragen und mit Lastwagen abgefahren. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich im südlichen Bereich von der Fußgängerquerung am Fellheimer Schloss bis kurz nach der Kreuzung im Bereich der Bahnhofstraße.

So wird der Verkehr wegen der Vollsperrung umgeleitet

Da eine Vollsperrung unumgänglich ist, kommt es zu weitreichenden Verkehrsumleitungen. Der Straßenverkehr wird großräumig über Kellmünz, Dettingen und Kirchdorf umgeleitet. Eine Umfahrung über die Autobahn A7 ist ebenfalls möglich. Die B300 von Heimertingen über Boos in Richtung Osterberg und Weiler zu nutzen, ist ebenfalls möglich. Der Bürgermeister betonte, dass der Dorfbäcker und auch die örtlichen Gewerbebetriebe durchgängig erreichbar sein werden. Die Anlieger sollen ebenfalls, bis auf wenige Einschränkungen, zu ihren Grundstücken gelangen können.

Mit diesen Baumaßnahmen geht es los in Fellheim

Zunächst wird mit einer partiellen Erneuerung des Kanalnetzes und dem Einbau neuer Wasserleitungen begonnen. Zum Ausbauumfang gehört auch eine Neugestaltung des Platzes rund um den Dorfladen mit der Neuerrichtung von Parkplätzen und ein beidseitiger Ausbau der Gehwege.

Kann die Straße im Winter vorläufig wieder befahren werden?

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt sollen bis zum Wintereinbruch beendet sein. Ziel ist es laut Reinhard Schaupp, dass die wichtige Durchgangsstraße über die kalte Jahreszeit hinweg befahrbar sein wird. Nach der Winterpause wird vom Frühjahr bis zum Jahresende 2026 der zweite Bauabschnitt, der sich bis zum nördlichen Ortsende auf Höhe der Firma Haf erstreckt, angepackt.