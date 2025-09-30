Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Stromausfall am Flughafen Memmingen und in umliegenden Gemeinden – das war die Ursache

Flüge verspätet

Stromausfall am Flughafen Memmingen und in umliegenden Gemeinden – das war die Ursache

In Memmingerberg und in umliegenden Gemeinden fiel zeitweise der Strom aus. Auch der Flughafen Memmingen war davon betroffen. Jetzt ist klar, was die Ursache war.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Memmingerberg fiel am Montagnachmittag der Strom aus.
    In Memmingerberg fiel am Montagnachmittag der Strom aus. Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Symbolbild)

    Am späten Montagnachmittag ist es am Flughafen Memmingen und in einigen umliegenden Gemeinden kurzzeitig zu einem Stromausfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren mehrere Betriebe und Haushalte in Memmingerberg, Hawangen und Benningen betroffen.

    Ursache für den Ausfall waren Erdarbeiten an einer Baustelle in Memmingerberg. Ein 43-jähriger Arbeiter beschädigte mit einer Fräse aus Unachtsamkeit ein in der Erde verlegtes Stromkabel.

    Stromausfall am Flughafen Memmingen: Drei Flüge verspätet

    Nach etwa 20 Minuten war die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt. Am Flughafen Memmingen führte der kurzzeitige Ausfall zu Verzögerungen bei der Passagier- und Gepäckabwicklung. Drei Flüge konnten erst mit ein paar Minuten Verspätung abgefertigt werden. Die Sicherheit war jedoch nicht gefährdet.

    Weitere Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden