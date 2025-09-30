Stromausfall am Flughafen Memmingen und in umliegenden Gemeinden – das war die Ursache

Am späten Montagnachmittag ist es am Flughafen Memmingen und in einigen umliegenden Gemeinden kurzzeitig zu einem Stromausfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren mehrere Betriebe und Haushalte in Memmingerberg, Hawangen und Benningen betroffen.

Ursache für den Ausfall waren Erdarbeiten an einer Baustelle in Memmingerberg. Ein 43-jähriger Arbeiter beschädigte mit einer Fräse aus Unachtsamkeit ein in der Erde verlegtes Stromkabel.

Stromausfall am Flughafen Memmingen: Drei Flüge verspätet

Nach etwa 20 Minuten war die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt. Am Flughafen Memmingen führte der kurzzeitige Ausfall zu Verzögerungen bei der Passagier- und Gepäckabwicklung. Drei Flüge konnten erst mit ein paar Minuten Verspätung abgefertigt werden. Die Sicherheit war jedoch nicht gefährdet.

