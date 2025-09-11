Icon Menü
Tauschraum im Memminger Osten für immer geschlossen? Das sind die Gründe

Soziale Stadt Ost

„Unter diesen Bedingungen können wir nicht weiterarbeiten“: Deswegen schließt der Tauschraum in Memmingen

Immer wieder kam es zu Ärger wegen Müll und Verschmutzungen in dem Tauschraum an der Mozartstraße. Nun wurde der Betrieb eingestellt. Das sind die Gründe.
Von Azaria Kretzinger
    Ein angebrachtes Schild an dem Tausch-Container an der Mozartstraße verrät, dass der Tauschraum ab sofort geschlossen ist. Foto: Uwe Hirt

    Abgelagerter Müll, Fäkalien, Alkohol- und Drogenkonsum: Immer wieder wurde der Tauschraum an der Mozartstraße in Memmingen-Ost zweckentfremdet – und zwar in einer Weise, die nichts mehr mit seiner ursprünglichen Idee zu tun hat. Denn eigentlich sollte der Tausch-Container ein Ort des Miteinanders sein: Ein Platz, an dem Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, ein neues Zuhause finden.

