Mädchen gewinnen alle Begegnungen

In der Tennis-Verbandsrunde haben die Mädchen 15 der TeG Illerwinkel – das ist die Spielgemeinschaft der Tennisvereine in Illerbeuren und Lautrach – die Meisterschaft in der Südliga 3 errungen. Die acht eingesetzten Mädchen unter der Mannschaftsführerin Jana Kling gewannen alle fünf Spiele und erreichten mit 10:0 Punkten die Meisterschaft. Das Foto zeigt die erfolgreichen Spielerinnen Annika Brechter (vorne von links), Jana Kling, Luisa Heinle, Amelie Weiß, Mathilda Weiß (hinten von links), Hanna Kling und Emma Köck. Auf dem Bild fehlt Emma Heinle.

