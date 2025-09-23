Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Tennis-Mädchen der TeG Illerwinkel aus Illerbeuren und Lautrach werden ungeschlagen Meister.

Lautrach

Mädchen gewinnen alle Begegnungen

Tennis-Mädchen der TeG Illerwinkel aus Illerbeuren und Lautrach werden ungeschlagen Meister.
Von Elisabeth Zabransky für TSV Lautrach-Illerbeuren, Abteilung Tennis
    • |
    • |
    • |
    Annika Brechter, Jana Kling, Luisa Heinle, Amelie Weiß, Mathilda Weiß, Hanna Kling und Emma Köck sind die erfolgreichen Spielerinnen. Es fehlt Emma Heinle.
    Annika Brechter, Jana Kling, Luisa Heinle, Amelie Weiß, Mathilda Weiß, Hanna Kling und Emma Köck sind die erfolgreichen Spielerinnen. Es fehlt Emma Heinle. Foto: Tobias Wassermann

    In der Tennis-Verbandsrunde haben die Mädchen 15 der TeG Illerwinkel – das ist die Spielgemeinschaft der Tennisvereine in Illerbeuren und Lautrach – die Meisterschaft in der Südliga 3 errungen. Die acht eingesetzten Mädchen unter der Mannschaftsführerin Jana Kling gewannen alle fünf Spiele und erreichten mit 10:0 Punkten die Meisterschaft. Das Foto zeigt die erfolgreichen Spielerinnen Annika Brechter (vorne von links), Jana Kling, Luisa Heinle, Amelie Weiß, Mathilda Weiß (hinten von links), Hanna Kling und Emma Köck. Auf dem Bild fehlt Emma Heinle.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden