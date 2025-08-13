Tennis: Rekordbeteiligung bei der ATG-Einzelmeisterschaft in Holzgünz

Bereits zum 30. Mal ist nun auf der Anlage des TC Holzgünz die Einzel-Meisterschaft der Altkreis-Tennisgemeinschaft (ATG) über die Bühne gegangen. Der runde Geburtstag wurde nach Angaben der Veranstalter bei „bestem Tenniswetter, mit hochklassigen Begegnungen und einer erneut gestiegenen Teilnehmerzahl gefeiert“.

Zahlreiche Zuschauer fanden sich auf der Anlage ein und zeigten großes Interesse an den sportlichen Wettkämpfen. Insgesamt 78 Spielerinnen und Spieler traten an, um sich in verschiedenen Leistungsklassen zu messen. Das war ein neuer Rekord, der nach Angaben der Veranstalter „die wachsende Beliebtheit des Turniers unterstreicht“.

Am meisten Teilnehmer bei den Herren B

Gespielt wurde in fünf Kategorien: Herren A, Herren B, Herren C, Damen A und Damen B. Die Meistertitel wurden in intensiven und dennoch durchweg fairen Begegnungen ausgespielt. Das größte Teilnehmerfeld, 32, gab’s bei den Herren B.

Der TC Berkheim war mit 16 gemeldeten Aktiven stark vertreten. Ein kleiner Wermutstropfen für die Veranstalter war die geringe Zahl an Frauen. Lediglich neun Spielerinnen nahmen teil. Trotzdem habe es bei den Damen-Wettbewerben „tolles Tennis mit spannenden Ballwechseln“ gegeben. Ein Highlight war der Doppelsieg der Geschwister Schneider: Sie sicherten sich sowohl den Titel im Damen-A- als auch im Herren-A-Wettbewerb und krönten damit ein gelungenes Turnierwochenende für ihre Familie.

Im Finale der Herren C gewinnt Christoph Nusko

Im Feld der Herren C (Leistungsklasse 19 bis 25) mit 16 Teilnehmern standen Paul Möhrle (TC Berkheim) gegen Cyprian Fäustle (DJK Memmingen-Ost) und Christoph Nusko (TV Woringen) gegen Johann Hermann (TC Buxheim) im Halbfinale. Hier setzten sich Paul Möhrle und Christoph Nusko durch. Im Finale siegte bei seiner ersten Teilnahme Christoph Nusko mit 6:1 und 6:1.

Bei den Herren B (LK 12,5 bis 25) erreichten Fabian Lingg (TSV Lautrach-Illerbeuren) und Matthias Huber (TC Benningen) das Finale. Dies war für beide das fünfte Match im größten Teilnehmerfeld. Lingg siegte im Halbfinale 6:3/6:1 gegen Markus Grundwald vom TC Benningen. Matthias Huber spielte gegen den erst 14-jährigen Samuel Schöllhorn vom BSC Wolfertschwenden. Hier gewann Huber mit 6:2/6:2. Im Finale konnte Huber nur im ersten Satz mithalten, danach setzte sich das sichere Spiel von Fabian Lingg durch. Er gewann mit 6:4 und 6:1 seinen ersten Altkreis-Titel.

Lucas Schneider ist bei den Herren A erfolgreich

In einem sehr gut besetzten Feld der Herren A (LK 1 bis 15) standen die drei Topgesetzten, Lucas Schneider (DJK Memmingen-Ost), Josef Herz (TC Berkheim) und Hannes Eberhard (FC Westerheim), im Halbfinale. Matteo Angele (DJK Memmingen-Ost) komplettierte das Feld. Eberhard zog als Erster ins Finale ein, er profitierte nach gewonnenem erstem Satz von einer Verletzung Angeles. Lucas Schneider folgte ihm. Er setzte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Josef Herz mit 6:3/6:1 durch.

Im Finale standen sich Schneider und Eberhard gegenüber. 2023 waren sie bereits im Finale, 2024 standen sie sich im Halbfinale gegenüber. Hannes Eberhard begann das Spiel sehr gut und führte schnell mit 2:0, danach kam Lucas Schneider mit seinem sicheren und druckvollen Spiel besser in die Partie und gewann schlussendlich mit 6:2/6:1.

Fabienne Schneider entscheidet Damen-Finale zu ihren Gunsten

Bei den Damen A (LK 1 bis 14) hatten sich sechs Damen angemeldet. Hier wurden zwei Dreier-Gruppen mit anschließendem Finale gespielt. Alica Schröder von der DJK Memmingen-Ost gewann ihre beiden Gruppenspiele deutlich und zog somit ins Finale ein. In der zweiten Gruppe folgte ihr Fabienne Schneider (FC Heimertingen) ins Finale. Schröders Ziel, die 2023 und 2024 gewonnen hatte, war, ihren Titel zu verteidigen. An diesem Tag konnte sie aber Fabienne Schneider nicht gefährden, die mit 6:2 und 6:1 souverän den Titel gewann.

Mit nur drei Teilnehmerinnen wurde bei den Damen B (LK 14 bis 25) gespielt, und zwar im Gruppenmodus. Isabella Endres vom TC Legau gewann beide Spiele und sicherte sich dadurch den Meistertitel bei den Damen B.

Der TC Holzgünz ist rundum zufrieden mit der Meisterschaft

Bei der Siegerehrung zeigte sich der TC Holzgünz rundum zufrieden mit dem Ablauf der Meisterschaft. Vorsitzender Bruno Riedmüller dankte allen, die zum Erfolg des Turniers beigetragen hätten, wie zum Beispiel dem Bewirtungsteam, den Sponsoren, Spielerinnen und Spielern. Jürgen und Dietmar Stiegeler hätten „mit ihrer hervorragenden Organisation maßgeblich zum reibungslosen Ablauf beigetragen“.

Riedmüller hob auch die Unterstützung von Nachbarverein FC Westerheim hervor, der zusätzliche Plätze für das Turnier zur Verfügung gestellt hatte.

Das nächste ATG-Turnier ist die Senioren-Meisterschaft. Dieses findet vom 22. bis 24. August beim TC Benningen statt. Alle Infos zum Turnier gibt es auf der ATG-Homepage unter www.atg-mm.de. (mit sti)