Mutter von zweijährigem Kind stirbt nach Unfall auf der A7 bei Memmingen

Die 28-jährige Mutter, die am Donnerstagabend auf der A7 bei Memmingen schwer verunglückte, ist im Klinikum an ihren Verletzungen gestorben. Das bestätigte die Polizei in Kempten jetzt auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de.

Die Frau war am 21. August gegen 21.20 Uhr in Richtung Füssen unterwegs, als ihr Fahrzeug zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Ausfahrt Memmingen-Süd ins Schleudern geriet. Zu diesem Zeitpunkt ging ein Wolkenbruch über der Unfallstelle nieder.

Nach bisherigem Ermittlungsstand führte Aquaplaning auf regennasser Fahrbahn zu dem Unfall. Die zweijährige Tochter der Frau saß dabei ebenfalls im Wagen.

Schwerer Unfall auf A7 bei Memmingen: Junge Mutter im Klinikum gestorben

Unmittelbar darauf verlor ein 38-Jähriger, der auch in Richtung Süden fuhr, an derselben Stelle die Kontrolle über sein Auto. Nach Einschätzung der Polizei war er bei starkem Regen zu schnell unterwegs. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem Kleinwagen der Mutter, drehte ihn und drückte ihn gegen die Leitplanke.

Die 28-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, wo sie nun verstarb.

Die zweijährige Tochter überstand den Unfall mit leichten Verletzungen.

Auch der 38-Jährige und seine 34-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die A7 war nach dem schweren Unfall bei Memmingen am Donnerstagabend für rund fünf Stunden voll gesperrt.

Zahlreiche Aquaplaning-Unfälle auf den Autobahnen bei Memmingen

Aquaplaning gehört zu den häufigsten Ursachen schwerer Autobahnunfälle bei Starkregen. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Fahrbahn bildet, verlieren Reifen die Haftung – selbst bei Tempo 80 oder darunter. Bereits Donnerstagfrüh hatte es in der Region stark geregnet, am Morgen gab es dabei sieben Unfälle auf den Autobahnen um Memmingen. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus.

