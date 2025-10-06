Prunkbau sorgt 1766 in Memmingen für böses Blut: eine Beerdigung und eine grausame Botschaft

Mord, mysteriöse Vorfälle und zwielichtige Machenschaften: Memmingen war in früheren Jahrhunderten manches Mal ein Schauplatz spektakulärer Kriminalfälle. Mit unserer Serie „Mordsgeschichten und krumme Dinger“ tauchen wir in Verbrechen, Lug und Trug in der Stadthistorie ein. In Teil fünf geht es um einen Prachtbau, einen toten Jungen und eine hasserfüllte Nachricht.
Crime trifft Stadtgeschichte
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden